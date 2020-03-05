Игрок «Тоттенхэма» Дайер чуть не подрался на трибуне с болельщиком после игры с «Норвичем»

26-летний защитник «Тотенхэма» Эрик Дайер вступил в конфликт с болельщиком после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвичем» (1:2 П), сообщает The Independent.

Как сообщает источник, после окончания матча Дайер пришёл на трибуну, чтобы разобраться с болельщиком, который якобы оскорблял его партнёра по команде во время игры. Избежать потасовки помогло присутствие стюарда, который не давал Дайеру подойти к фанату.

Фото: «Твиттер» / @joefreedman_joe

На вопрос об этом инциденте на пресс-конференции после матча наставник «шпор» Жозе Моуринью сказал: «Я думаю, что Эрик Дайер сделал то, что не должен делать настоящий профессионал, но то, что сделает каждый. Этот человек оскорбил Эрика, его младший тоже брат не был доволен ситуацией. После поражения Дайер был не в настроении».

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» принимал «Норвич». Встреча состоялась в Лондоне (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой гостей в серии пенальти – 1:1 (2:3 П).