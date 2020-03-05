Владельцы «Манчестер Сити» могут приобрести «Нанси», выступающий во 2-м дивизионе Франции

Группа владельцев «Манчестер Сити» намерена приобрести клуб «Нанси», выступающий во втором дивизионе чемпионата Франции, сообщает L'Equipe.

В дополнение к возможному поглощению клуба Лиги 1 «Тулузы, ещё один французский клуб может сменить владельца. Холдинг City Football Group, руководимый суверенным фондом из Абу-Даби (ОАЭ), может взять на себя управление клубом «Нанси», занимающим 14-е место в французской Лиге 2. При таком исходе, действующий президент Жак Руссело сохранит свой пост на следующие два сезона.

Французский клуб может стать 4-м футбольным проектом для бизнесменов из Абу-Даби. На данный момент они уже владеют клубами из Австралии («Мельбурн Сити»), США («Нью-Йорк Сити») и Англии («Манчестер Сити»).