Моуринью не выиграл ни одной серии пенальти, являясь главным тренером клуба АПЛ
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотпур» под руководством 57-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью на домашнем поле уступил «Норвич Сити» в серии пенальти со счётом 2:3 (1:1 в основное время) и вылетел из розыгрыша турнира.
Как сообщает Opta в «твиттере», будучи менеджером, отвечающим за английские клубы, Моуринью проигрывал в каждом из семи случаев, когда его команды принимали участие в серии пенальти. Он потерпел пять поражений с «Челси» и по одному разу – с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
«Тоттенхэм», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает 7-е место в английской Премьер-Лиге. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб на домашнем поле уступил «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.
«Норвич» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Читайте также
- 5 марта 2020
-
03:58
-
03:45
-
03:22
-
03:02
-
02:44
-
02:27
-
01:59
-
01:41
-
01:27
-
01:21
-
01:03
-
01:02
-
00:53
-
00:47
-
00:36
-
00:35
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 4 марта 2020
-
23:57
-
23:43
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:01
Партнерский контент