Моуринью не выиграл ни одной серии пенальти, являясь главным тренером клуба АПЛ

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотпур» под руководством 57-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью на домашнем поле уступил «Норвич Сити» в серии пенальти со счётом 2:3 (1:1 в основное время) и вылетел из розыгрыша турнира.

Как сообщает Opta в «твиттере», будучи менеджером, отвечающим за английские клубы, Моуринью проигрывал в каждом из семи случаев, когда его команды принимали участие в серии пенальти. Он потерпел пять поражений с «Челси» и по одному разу – с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает 7-е место в английской Премьер-Лиге. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб на домашнем поле уступил «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.