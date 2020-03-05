Маротта: проведение матчей Серии А без зрителей – единственный способ завершить чемпионат

Генеральный директор итальянского «Интера» Джузеппе Маротта выразил мнение, что проведение матчей без зрителей являются единственным вариантом завершить чемпионат Италии без угрозы для здравоохранения страны из-за распространения коронавируса.

«Мы пришли к гармонии в тяжёлый для страны период, и нужно осознавать очень важный вопрос здравоохранения в нашей футбольной среде. Будем прилагать все усилия, чтобы завершить чемпионат, не прерывая его и не создавая несбалансированность в соревновании, но, как вы можете видеть, ситуация постоянно меняется.

Мы ждём новых распоряжений правительства, чтобы принять дальнейшие меры. В нынешней ситуации проведение матчей без зрителей является единственным способом завершить чемпионат. Ограничения со стороны властей вполне обоснованны. Совет принял предложение 20 клубов о проведении отмененных матчей, для Лиги это решение вопроса.

Что касается даты проведения матча «Ювентус» – «Интер», то он может состояться в воскресенье (8 марта) или в понедельник (9 марта)», — приводит слова Маротты Football Italia.

«Интер», набрав 54 очка в 24 матчах, занимает 3-е место в чемпионате Италии.