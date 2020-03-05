«ПСЖ» намерен предложить Мбаппе рекордный контракт, чтобы сохранить его до ЧМ-2022

Приоритет «Пари Сен-Жермен» до конца сезона — продление контракта нападающего Килиана Мбаппе, чтобы сохранить его до чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Paris United.
Контракт Мбаппе является приоритетом для президента «ПСЖ» — Насера Аль-Хелаифи и лиц, принимающих решения в Дохе (Катар). Этим летом 21-летний француз станет единственным непередаваемым игроком парижан. Все остальные игроки могут уйти. По мнению Насера Аль-Хелаифи, команда должна строиться именно вокруг Мбаппе. Чтобы избежать интереса со стороны крупных европейских команд, включая мадридский «Реал», постоянно контактирующих с окружением Мбаппе, «ПСЖ» намеревается предложить игроку контракт с такой зарплатой, которую ранее никому не выплачивали в клубе.
Это предложение превысило бы зарплату Неймара и сделало бы Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в «ПСЖ». Всё это делается для того, чтобы убедить его остаться в столице Франции и возложить на него обязанности, которые он требовал.
В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах и отметился 30 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
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