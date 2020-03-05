Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com

По данным источника, Кейн не хочет ждать капитальной перестройки в «Тоттенхэме» прежде, чем бороться за победу в АПЛ и успешно выступать в еврокубках. Сообщается, Кейн до завершения карьеры намерен выиграть хотя бы один крупный трофей, поэтому хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года.