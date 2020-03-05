«Спартак» обыграл ЦСКА, Россия хочет принять ЧМ-2020 по хоккею. Главные новости дня

«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России, Россия хочет принять ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии из-за коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя в случае его возможного переноса из Швейцарии из-за коронавируса.

2. В матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена»

3. Мадридский «Реал» может сменить главного тренера предстоящим летом. Одним из кандидатов на замену Зинедину Зидану является Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

4. Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле.

5. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в «Барселону» в летнее трансферное окно. Сообщается, 28-летний футболист является одной из главных целей сине-гранатовых на ближайшее межсезонье.

6. Завершилась мужская спринтерская гонка свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Драммене (Норвегия). Первое место занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал пятым.

7. В матче 1/4 финала Кубка России петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал.

8. Виктор Гончаренко отказался пожать руку Доменико Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА.

9. «Норвич» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.