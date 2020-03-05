Моуринью считает, что «Тоттенхэм» не заслужил поражение в Кубке Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Норвичем». Лондонцы проиграли на своём поле в серии пенальти со счётом 2:3 (1:1 в основное время) и вылетел из розыгрыша турнира.
«Думаю, мы не заслуживаем такой результат, но это футбол. Как и ожидалось, это была сложная игра. Все мои игроки сделали невероятные усилия. Не собираюсь говорить то, что все и так знают. Поздравляю «Норвич» с победой, это единственное, что я могу сказать.
У меня нет ни одного негативного чувства к моим игрокам, и даже наоборот, они попытались сделать фантастические вещи. Мне очень грустно за парней, я могу справиться с плохим результатом и с негативными моментами, но мне очень обидно за игроков», — приводит слова португальского специалиста BBC.
«Тоттенхэм», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает 7-е место в английской Премьер-Лиге. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб на домашнем поле уступил «РБ Лейпциг» со счётом 0:1.
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