Айртон — о матче с ЦСКА: «класико» – наше
Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас кратко прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:2).
«Класико» — наше", — написал Айртон в своём «инстаграме».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте. В полуфинале «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом».
Ларссон: гол в ворота ЦСКА — самый важный на данном этапе карьеры
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