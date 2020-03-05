Айртон — о матче с ЦСКА: «класико» – наше

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас кратко прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (3:2).

«Класико» — наше", — написал Айртон в своём «инстаграме».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте. В полуфинале «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом».