Экс-вратарь сборной Уэльса — о вспышке коронавируса: просто раздайте людям перчатки

Бывший голкипер сборной Уэльса и «Эвертона» Невилл Саутолл поделился мнением о панике в мировом сообществе, вызванной вспышкой коронавируса.

«Люди продолжают говорить, что надо мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом. Просто раздайте им перчатки. Очень много людей говорили, что я ловил все мячи, когда надевал свои», — написал футболист в «Твиттере».

В конце 2019 года в Ухане (Китай) была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым видом вируса. ВОЗ признала её эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На данный момент случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Саутолл выступал за сборную Уэльса с 1982 по 1998 год и в 92 матчах пропустил 126 мячей.