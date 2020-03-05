Экс-вратарь сборной Уэльса — о вспышке коронавируса: просто раздайте людям перчатки
Бывший голкипер сборной Уэльса и «Эвертона» Невилл Саутолл поделился мнением о панике в мировом сообществе, вызванной вспышкой коронавируса.
«Люди продолжают говорить, что надо мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом. Просто раздайте им перчатки. Очень много людей говорили, что я ловил все мячи, когда надевал свои», — написал футболист в «Твиттере».
В конце 2019 года в Ухане (Китай) была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым видом вируса. ВОЗ признала её эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На данный момент случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.
Саутолл выступал за сборную Уэльса с 1982 по 1998 год и в 92 матчах пропустил 126 мячей.
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