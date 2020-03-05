Матыцин: Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на конференции «Профессия — футбол», организованной оргкомитетом Евро-2020 в Санкт Петербурге и Высшей школе экономики.
«Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС, оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга.
Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны. И ещё раз будут удивлены нашим гостеприимством: мы умеем принимать гостей, это одна из составляющих нашего имиджа.
Надеюсь, что и сборная России по футболу нас порадует. Даже если не смотреть на то, что первый соперник, команда Бельгии, очень сложный. Надеюсь, что атмосфера здорового боления и позитив со стороны зрителей помогут нашей команде показать максимум своих возможностей», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 марта 2020
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