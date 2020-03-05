Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матыцин: Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия

Матыцин: Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия
Футбол / Евро-2020 0

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на конференции «Профессия — футбол», организованной оргкомитетом Евро-2020 в Санкт Петербурге и Высшей школе экономики.

«Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС, оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга.

Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны. И ещё раз будут удивлены нашим гостеприимством: мы умеем принимать гостей, это одна из составляющих нашего имиджа.

Надеюсь, что и сборная России по футболу нас порадует. Даже если не смотреть на то, что первый соперник, команда Бельгии, очень сложный. Надеюсь, что атмосфера здорового боления и позитив со стороны зрителей помогут нашей команде показать максимум своих возможностей», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Министр спорта РФ: не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020