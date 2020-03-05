Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» добиться победы в матче Кубка Либертадорес

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на выезде обыграл аргентинский «Тигре» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Виктории на стадионе «Хосе Дельяхиованна». Обслуживала матч колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом Пересом. Ему помогали судьи на линиях Дионисио Руис и Мигель Рольдан.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, которому ассистировал Виллиан Гомес. В середине второго тайма Гомес увеличил преимущество бразильского клуба с передачи Барбозы.

Во втором туре «Палмейрас» на своём поле проведёт матч с парагвайским клубом «Гуарани». Встреча состоится 11 марта.