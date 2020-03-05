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Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» добиться победы в матче Кубка Либертадорес

Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» добиться победы в матче Кубка Либертадорес
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» на выезде обыграл аргентинский «Тигре» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Виктории на стадионе «Хосе Дельяхиованна». Обслуживала матч колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом Пересом. Ему помогали судьи на линиях Дионисио Руис и Мигель Рольдан.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, которому ассистировал Виллиан Гомес. В середине второго тайма Гомес увеличил преимущество бразильского клуба с передачи Барбозы.

Во втором туре «Палмейрас» на своём поле проведёт матч с парагвайским клубом «Гуарани». Встреча состоится 11 марта.

Кубок Либертадорес. Группа B. 1-й тур
05 марта 2020, четверг. 01:15 МСК
Тигре
Виктория, Аргентина
Окончен
0 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
0:1 Адриано – 16'   0:2 Виллиан Гомес – 65'
Удаления: Акунья – 61' / нет
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