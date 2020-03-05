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Вратарь «Норвича» отбивал пенальти в матче с «Тоттенхэмом» благодаря шпаргалке на бутылке

Вратарь «Норвича» отбивал пенальти в матче с «Тотт
Вратарь «Норвича» отбивал пенальти в матче с «Тоттенхэмом» благодаря шпаргалке на бутылке
Футбол / Англия 0

Голландский вратарь «Норвич Сити» Тим Крул стал героем серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1, пен. 3:2).

Крул отразил удары игроков лондонского клуба Троя Перрота и Жедсона Фернандеша благодаря шпаргалке. Перед ударами голкипер постоянно бегал за ворота и пил воду из бутылки. Позже выяснилось, что на бутылке было написано, в какие углы будут бить футболисты «Тоттенхэм Хотспур».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Goal.

Крул перешёл в «Норвич Сити» летом 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион» на правах свободного агента. Ранее 31-летний голкипер выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Фалкирк», «Карлайл Юнайтед», «Аякс» и «АЗ Алкмар». За сборную Нидерландов сыграл восемь матчей.

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