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Сорокин: не знаю, как применить FAN ID в чемпионате России

Сорокин: не знаю, как применить FAN ID в чемпионате России
Футбол / Евро-2020 0

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин поделился мнением о введении системы FAN ID на матчах чемпионата России.

«Мне известно, что обсуждения FAN ID в РПЛ идут. Но есть несколько факторов: система дорогостоящая. Наложить это на чемпионат России стоит немыслимых денег. Я сторонник модификации системы абонементов и карт лояльности. Не знаю, как применить FAN ID в чемпионате России», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Впервые в России FAN ID была опробована на Кубке конфедераций в 2017 году. Также система была использована в 2018-м во время чемпионата мира.

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