После окончания матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (3:2) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско протянул руку наставнику «армейцев» Виктору Гончаренко, но белорусский специалист отказался от рукопожатия.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: прав ли Гончаренко, который не пожал после дерби руку Тедеско?
Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте. В полуфинале «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом».
Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».
- 5 марта 2020
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