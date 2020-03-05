Слуцкий позвал женщин Казани отметить 8 Марта на матче «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил жительниц столицы Татарстана на игру 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Хочу пригласить жителей и особенно жительниц Казани на игру 8 марта. У многих женщин ещё не было празднования 8 Марта на стадионе. Мужчины, даю вам бесплатный совет: дёшево, красиво и сердито. Дарите своим женщинам поход на стадион, а мы попытаемся преподнести подарок яркой и качественной игрой.

Матч с «Крыльями Советов» будет лобовым. Игры с прямыми конкурентами очень важны. Нужно набирать максимум очков. Миодраг Божович – это тренер, который даёт игрокам много возможности для импровизации и широты манёвра. У них очень креативная группа атаки, поэтому матч по рисунку будет отличаться от игры, которая была у нас в «Тамбове». Матч будет более открытым, который понравится болельщикам», — приводит слова Слуцкого «KazanFirst».

Матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» пройдёт в Казани 8 марта на стадионе «Центральный».