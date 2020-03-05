«Локомотив» оштрафован на 170 тыс. рублей, «Зенит» — на 150 тыс.

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на клубы за различные нарушения в матчах 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей. За не обеспечение безопасности «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей. Что касается болельщиков «Локомотива», то они залезали на ограждения и применили физическую силу к тому самому болельщику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Локомотив» наказан штрафом в размере 70 тысяч рублей за скандирование нецензурной лексики.



«Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей за использование оборудования стадиона для поддержки домашней команды на матче с «Ростовом», самарские «Крылья Советов» получили штраф 40 тысяч рублей за использование их болельщиками нецензурной лексики на игре с «Оренбургом», а «Тамбов» оштрафован на 120 тысяч рублей за появление болельщика команды на поле после матча с «Рубином».



За использование болельщиками «Динамо» и «Спартака» нецензурной лексики клубы получили штрафы по 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.