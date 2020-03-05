Виллиан не хочет подписывать новый контракт с «Челси»

Бразильский нападающий «Челси» Виллиан отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.

Как сообщает UOL Esporte, руководство синих предлагало форварду двухлетний контракт. Ранее ряд СМИ сообщал об интересе к футболисту со стороны «Барселоны» и «Ювентуса».



Соглашение 31-летнего Виллиана с «Челси» действует до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/2020 бразилец провёл 36 матчей за лондонцев, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

Виилиан перешёл в «Челси» в 2013 году из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила €35,5 млн.