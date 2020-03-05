Ткаченко назвал ошибкой возвращение Смолова из «Фейеноорда»

Футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл детали аренды нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова в испанскую «Сельту», а также рассказал о трансфере игрока из «Динамо» в «Фейеноорд».
Напомним, в 2010 году Смолов отправился в аренду в голландский клуб, за который в 14 матчах забил один мяч.
«Мы занимаемся карьерой Смолова с 18 лет. Мы попробовали «Фейеноорд», он вернулся — это было ошибкой. После чемпионата мира шансы уехать снизились. Ни у одного футболиста не было предложения после чемпионата мира. Появилась «Сельта», где играли Мостовой и Карпин, для Феди это всегда была немного своя команда. «Сельта» искала форварда, мы сумели правильно выстроить переговоры с «Локомотивом».
Мы закрыли сделку за 18 часов. Сложный момент был в том, что «Сельта» требовала право выкупа, а «Локо» не хотел этого. Мы убедили испанцев, они чуть обиделись, но ничего. Но всё понимаю, что если что, «Сельта» будет пытаться купить Федю. Смолов хочет остаться в Европе», — передаёт слова Ткаченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 марта 2020
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