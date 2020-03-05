Видеообзор матча «Спартак» — ЦСКА

В четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» в дополнительное время победил ЦСКА со счётом 3:2. Встреча состоялась 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Счёт был открыт уже на 4-й минуте матча. Автором гола стал полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. На 14-й минуте красно-белые увеличили разрыв в счёте усилиями нападающего Эсекьеля Понсе. Через несколько минут «армейцы» отыграли один гол благодаря точному удару защитника Игоря Дивеева. В концовке первого тайма ЦСКА восстановил равновесие благодаря голу хавбека Ильзата Ахметова. Победу «Спартаку» принёс форвард Джордан Ларссон, отличившийся в дополнительное время.
В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом», который в своём матче одолел «Ахмат».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».
- 5 марта 2020
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:44
-
15:21
-
15:07
-
15:04
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:53
-
13:31
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:07
-
11:56
-
11:46
-
11:27
-
11:26
-
11:16
-
11:15
-
11:00