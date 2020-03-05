Видеообзор матча «Спартак» — ЦСКА

В четвертьфинальном матче Кубка России «Спартак» в дополнительное время победил ЦСКА со счётом 3:2. Встреча состоялась 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена».



Счёт был открыт уже на 4-й минуте матча. Автором гола стал полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. На 14-й минуте красно-белые увеличили разрыв в счёте усилиями нападающего Эсекьеля Понсе. Через несколько минут «армейцы» отыграли один гол благодаря точному удару защитника Игоря Дивеева. В концовке первого тайма ЦСКА восстановил равновесие благодаря голу хавбека Ильзата Ахметова. Победу «Спартаку» принёс форвард Джордан Ларссон, отличившийся в дополнительное время.



В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом», который в своём матче одолел «Ахмат».

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