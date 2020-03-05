Созин: что вы предлагаете делать Гончаренко — удариться грудью с Тедеско и отбить пятюню?

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о поведении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:3 ДВ).



«Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Гончаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!



А что должен был делать Гончаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Гончаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Гончаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку», — предположил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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