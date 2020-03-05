Павлюченко: на месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о конфликте между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.



«Матчи «Спартака» и ЦСКА – это всегда накал страстей, стычки, драки. Вчера команды это ещё раз доказали, был сумасшедший матч. Я получил большое удовольствие от игры.



Что касается пенальти в ворота ЦСКА, то, наверное, судьи и помощники, смотрящие VAR, побоялись взять на себя ответственность, потому что игра бы тогда закончилось. Но если есть VAR на всех играх, тогда нужно справедливо судить. Я считаю, что пенальти надо было ставить. Видно было, что Понсе стоял сзади игрока ЦСКА и был готов пробить в одно касание, но мяч попал в руку, и, как мне показалось, мяч изменил траекторию. Если бы там не было Понсе, тогда бы ещё ладно, но так как там был нападающий, то пенальти был.



По поводу удаления Понсе — это опять вопрос к VAR. Игрока нужно было вернуть. Следующую игру Понсе должен играть. Красную карточку должны отменить, потому что это был не удар в лицо, а защитнику ЦСКА за этот момент надо пятёрку поставить. Я как нападающий сыграл бы как Понсе, чтобы зацепится за мяч. А защитник Неймара исполнил. Поэтому удаление — тоже неправильное решение, но это дерби — тяжёлая игра.



Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повёл себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку. Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.

Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби? Мнения разделились, но актёр Грушевский сообщил важную деталь.