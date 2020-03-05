Ткаченко рассказал, почему Смолов уехал в «Сельту»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об отношениях своего клиента Фёдора Смолова с главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым, а также раскрыл ход переговоров по трансферу игрока в «Вест Хэм».
«Отношения Смолова с Сёминым? Федя — часть «Локомотива». Победа в Кубке и второе место в лиге — это тоже часть Фёдора. Он несёт ответственность и за победы, и за неудачи. Его отношения с Сёминым не отличаются от отношений Сёмина с большинством других футболистов в «Локо».
Будет ли «Локо» менять тренера — покажет будущее. Но то, что там наметились явные противоречия между клубом и тренером, говорит о том, что нужно что-то менять. Моё мнение — побеждать будет только «Локомотив United». Только когда все будут вместе. Дискуссия — это прекрасно, но дело не может строиться на противоречиях.
Федя уехал в «Сельту» не потому, что у него был конфликт с Сёминым, а потому, что он хотел играть в Европе. За неделю до этого с нами контактировал Дик Адвокат, и тогда была красивая история, Федя сказал: «Да, у меня есть незавершённые дела в «Фейеноорде».
«Сельта» же к нам обращалась сначала по Шомуродову, но «Ростов» отказал. Потом «Сельта» обратилась по Смолову — и мы счастливы и благодарны «Локо» за то, что всё получилось.
Предложение «Вест Хэма» по Смолову? Там как было дело: сначала был запрос от клуба. Затем я связался с тренером, он мне стал говорить, какой плохой футболист Билялетдинов. И такой диалог был: я ему про Смолова, он мне — про Билялетдинова. В итоге мне стало понятно, что Фёдора хотел президент, но не тренер. Ну а когда дошло до контракта, мне сказали, что «Вест Хэм» интересует не покупка, а только аренда», — передаёт слова Ткаченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 марта 2020
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