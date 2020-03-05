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Кокорин сообщил, что может сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты

Кокорин сообщил, что может сыграть с «Зенитом» тол
Кокорин сообщил, что может сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об условии, при котором он сможет принять участие в матче с сине-бело-голубыми.

«Забить «Зениту»? Всё не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой.

Мои амбиции? В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то всё должно быть нормально. А так — будем смотреть», — приводит слова Кокорина Sport24.

Матч «Зенит» — «Сочи» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 апреля.

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Болельщики неоднозначно относятся к приходу известного форварда, но ничего не имеют против «поддержки» со стороны «Зенита».
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