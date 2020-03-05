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ЕСПЧ отклонил иск Платини о признании его дисквалификации незаконной

ЕСПЧ отклонил иск Платини о признании его дисквалификации незаконной
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не намерен прекращать борьбу за признание его отстранения от футбольных дел незаконным. Сегодня, 5 марта, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу француза.

«Ввиду серьёзности совершённых преступлений, высокого положения, которое господин Платини занимал в футбольных инстанциях, и необходимости восстановления репутации этого вида спорта, так же как и ФИФА, введённые санкции не представляются ни чрезмерными, ни произвольным», — говорится в постановлении суда, цитату из которого приводит AFP.

«Это не имеет значения. Бой продолжается», — заявил сам Платини

В 2015 году комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Это решение было принято после расследования, в ходе которого был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. В 2016 году Платини оставил пост президента УЕФА. Срок его отстранения истёк в октябре 2019 года.

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