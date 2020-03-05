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Отец Холанда назвал подходящий для его сына чемпионат

Отец Холанда назвал подходящий для его сына чемпионат
Футбол / Испания 0

Отец норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о потенциальном переходе сына в один из клубов чемпионата Испании.

«Я очень рад за сына и «Боруссию», хотя для меня самое главное — чтобы он продолжал расти. Он всегда был хорош как бомбардир, но также отдаёт много результативных передач. Разумеется, я горжусь. Нас связывали более чем с сотней клубов. Это правда, что Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына. Там отличные команды. Мы не знаем, будет ли он играть в Испании. Будем следить за ситуацией», — цитирует Холанда-старшего AS.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

В Лиге чемпионов норвежец забил 10 мячей в семи матчах и сделал одну результативную передачу.

Холанд стал 5-м игроком в истории, который забил 10 голов в дебютном сезоне ЛЧ
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