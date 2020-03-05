Отец Холанда назвал подходящий для его сына чемпионат

Отец норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о потенциальном переходе сына в один из клубов чемпионата Испании.
«Я очень рад за сына и «Боруссию», хотя для меня самое главное — чтобы он продолжал расти. Он всегда был хорош как бомбардир, но также отдаёт много результативных передач. Разумеется, я горжусь. Нас связывали более чем с сотней клубов. Это правда, что Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына. Там отличные команды. Мы не знаем, будет ли он играть в Испании. Будем следить за ситуацией», — цитирует Холанда-старшего AS.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
В Лиге чемпионов норвежец забил 10 мячей в семи матчах и сделал одну результативную передачу.
- 5 марта 2020
-
17:29
-
17:21
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:44
-
15:21
-
15:07
-
15:04
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:53
-
13:31
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:07