«Химки» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся 5 марта в 19:30
Сегодня, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка России «Химки» — «Ахмат». Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Виталий Мешков (Дмитров).
На предыдущих стадиях Кубка России «Химки» оказались сильнее курского «Авангарда» (4:1), «Рубина» (3:0) и «Оренбурга» (2:1). В свою очередь «Торпедо» прошло «Велес» (3:3, 6:5 пен), «Крылья Советов» (2:0) и «Балтику» (1:0).
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Обе команды проведут первый матч после зимней паузы.
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