«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 37-летним вратарём Грантом

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Ли Грантом.



Новое соглашение 37-летнего английского футболиста с манкунианцами рассчитано до окончания сезона-2020/2021. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы руки и рассчитывает вернуться в строй до конца нынешней кампании.



Грант начинал карьеру в «Дерби Каунти» в 2000 году и с перерывами на аренды защищал цвета клуба семь лет. Впоследствии голкипер выступал за «Шеффилд Уэнсдей» и «Бёрнли», а в 2013 году вернулся в «Дерби», где провёл ещё четыре года. После этого Ли перешёл в «Сток Сити», а в 2018 году присоединился к «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне Грант не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге, зато принял участие в одной встрече Лиги Европы, в которой пропустил два гола.

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