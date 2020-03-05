Форвард «Монпелье»: Паредес вёл себя как телохранитель Неймара и всех оскорблял

Нападающий «Монпелье» Анди Делор рассказал о поведении полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса во время одной из встреч команд.



«Худший – это Паредес. Он потрясает, но он всё ещё не Неймар и не Мбаппе. Именно это я сказал ему в прошлый раз, когда мы играли дома с «ПСЖ». Мы доминировали весь матч. В какой-то момент Паредес и Неймар оказались в метре друг от друга и начали пасоваться между собой, чтобы вывести нас из себя.



Я начал говорить что-то Неймару, между нами началась небольшая перепалка, и тут Парадес подошёл и начал вести себя как его телохранитель. Он что-то говорил, оскорблял всех. Я не понимаю этого парня… Поэтому я спросил, кто это, чёрт возьми, такой. Он отличный игрок, но не Неймар и не Мбаппе», — цитирует Делора Get French Football News со ссылкой на RMC.

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