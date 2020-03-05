Веретенников: Путин нужен нашей стране в данный исторический момент

Тренер «Рубина» Олег Веретенников рассказал, как в 2012 году стал доверенным лицом президента России Владимира Путина и об отношении к его деятельности.



— Предложение [стать доверенным лицом] поступило от администрации Волгограда. Нужен был представитель от спорта. Я выступил послом Волгограда, представлял свой город как экс-спортсмен и тренер. Тогда у меня брали много интервью, спрашивали о спортивных мероприятиях. Это было на фоне того, что мы получили право провести зимнюю Олимпиаду, чемпионат мира по футболу.



За всё это время был лишь один раз в Москве на съезде доверенных лиц, где было очень много представителей спорта: Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Валерий Газзаев – мы с ним вместе сидели, и другие спортсмены. Сказать, что я какой-то политический активист, – нет, это не так.



– Это было формальностью?



– Может быть, да.



– Вы виделись с Путиным?



– Да, я его видел в 10 метрах от себя, когда он общался с кем-то на том съезде. Позже меня приглашали на инаугурацию, когда он был избран на второй срок. Или на третий – уже не помню. Но я не смог приехать, меня не было в стране, по-моему.

– У вас была симпатия к президенту?

– Скорее больше так: мне предложили стать доверенным лицом, а я не отказался.



– Какое у вас отношение к его правлению?



– У меня нормальное отношение к Путину. Я его не критикую и не хвалю. Думаю, сейчас это тот человек, который нужен нашей стране в данный исторический момент.



– В интервью в 2012-м вы сказали, что с Путиным Россия «будет ещё больше развиваться». Не поменяли мнение спустя восемь лет?



– Нет. Какое-никакое развитие всё-таки ведь есть. С теми же пенсионными реформами, проблемы есть, и их пытаются решить. Да, мы не жируем. Простому человеку у нас в стране живётся не очень сладко, поэтому к Путину могут быть какие-то вопросы как к руководителю страны.



– Какие вопросы к нему есть у вас?



– Я хочу, чтобы наш народ жил так, как он заслуживает. Глядя на свой город Волгоград, могу сказать, что у нас достаточно средние зарплаты, средний уровень жизни. Конечно, мне бы хотелось, чтобы уровень жизни и достатка был лучше.



Мне кажется, россияне заслуживают лучшей участи. Судя по тому, что мы каждый месяц видим, как у кого-то находят миллиарды наличных денег… Такого не должно быть, и эта коррупция должна пресекаться. Мы должны забыть о ней уже. Наверное, нужно кого-то одного показательно наказать», — сказал Веретенников в интервью «Бизнес Online».



В январе Веретенников вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине», сообщается на официальном сайте казанского клуба. В 2018 году бывший футболист сборной России стал тренером-селекционером в волгоградском «Роторе», а с 2019-го был главным тренером «Ротора-2».