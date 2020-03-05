«Химки» — «Торпедо»: составы команд на матч четвертьфинала Кубка России

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и московского «Торпедо» на матч 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня, 5 марта, на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 19:30 мск.
«Химки»: Хомич, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Барков.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Божин, Шоркин, Кичин, Рязанцев, Лях, Гордюшенко, Адаев, Руденко, Сергеев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Торпедо» и «Химки» уже встречались в текущем сезоне ФНЛ. Игра 12-го тура закончилась минимальной победой «автозаводцев» (1:0).
Победитель пары «Торпедо» — «Химки» в полуфинале сыграет с победителем пары «Шинник» — «Торпедо». Встреча этих команд была запланирована на 4 марта, однако не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Ярославле.
- 5 марта 2020
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