Хавбеку «Арсенала» Торрейре диагностирован перелом лодыжки
Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра не поможет своей команде в ближайших матчах.
24-летний уругваец получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (1:0). В первом тайме он оказался на газоне после подката защитника Джеймса Болтона. При этом главный арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках.
Как сообщает BBC, по итогам медицинского обследования Лукасу был диагностирован перелом лодыжки. Сроки восстановления хавбека пока не уточняются.
Торрейра перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года. Лондонский клуб заплатил за него «Сампдории» € 30 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукас провёл за «канониров» 24 матча и забил 1 мяч.
Артета — о травме Торрейры: знаю только, что ему было очень больно
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