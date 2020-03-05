Экс-игрок сборной Дании заболел коронавирусом

Бывший игрок сборной Дании и «Осера» Томас Каленберг заразился коронавирусом.

Каленберг подхватил инфекцию во время недавней поездки в Амстердам, сообщает официальный сайт «Брондбю». Состояние экс-футболиста оценивается как хорошее.

Бывший игрок «Брондбю» посещал последнюю игру этой команды с «Люнгбю» (1:0). Руководство клуба из Брённбю выяснило, с кем во время матча контактировал Каленберг. В связи с этим 13 человек, среди которых сотрудники клуба и некоторые футболисты, сейчас находятся в карантине. «Брондбю» призвал болельщиков, общавшихся с Каленбергом или стоявших рядом с ним, сообщить об этом в клуб.



Каленберг провел за Данию 47 матчей, забил пять голов. В клубной карьере полузащитник выступал за «Брондбю», «Осер», «Вольфсбург» и «Эвиан».