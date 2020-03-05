Кариус пожаловался на яркие прожектора на стадионах в Турции

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», пожаловался на условия во время матчей.



Как сообщает Fotospor, 26-летний немецкий футболист, регулярно сталкивающийся с критикой из-за результативных ошибок, заявил, что на стадионах в Турции ему мешают прожектора. Лорис уверен, что яркий свет, направленный ему в глаза, отвлекает его от игры и мешает защищать ворота.



Кариус перешёл в «Бешикташ» летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года. В «Ливерпуль» голкипер перебрался в 2016 году из «Майнца», в котором выступал с начала карьеры.



В нынешнем сезоне Лорис принял участие в 23 матчах чемпионата Турции, в которых пропустил 28 голов. «Бешикташ», набрав 40 очков в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

Болельщики «Бешикташа» освистали Кариуса в матче Кубка Турции