Перенесённый из-за коронавируса матч «Ювентуса» и «Интера» пройдёт 8 марта

Серия А объявила о внесении очередных изменений в расписание чемпионата Италии.

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер», перенесённый из-за вспышки коронавируса на севере страны, пройдет 8 марта, сообщает Football Italia. Начало встречи — в 21:45 мск.

8 марта состоятся ещё четыре отменённые игры: «Сампдория» — «Верона», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа» и «Парма» — СПАЛ. 9 марта пройдёт встреча «Сассуоло» — «Брешия».

Ранее представители клубов и руководители итальянского футбола пришли к выводу, что шесть матчей 26-го тура Серии А, которые отменили из-за вспышки коронавируса, должны быть сыграны в марте, а не 13 мая, как планировалось сразу после отмены.

«Ювентус», набрав после 25 матчей 60 очков, располагается на 2-м месте в Серии А. «Интер» провел 24 игры, в активе миланской команды 54 очка.