Мхитарян назвал новорождённого сына Гамлетом

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», в своём «инстаграме» сообщил о рождении сына. Ребёнка назвали в честь отца игрока — Гамлета.



«Ребёнок Мики. Все в полном порядке, суперсчастливые родители! Как думаете, будущий футболист? Гамлет Мхитарян, 4.03.2020», — написал футболист.

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из «Арсенала» на правах аренды. Ранее 31-летний хавбек защищал цвета «Пюника», донецких «Металлурга» и «Шахтёра», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне Генрих принял участие в 13 матчах итальянской Серии А (в 8 — в основном составе), в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.