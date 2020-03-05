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Мхитарян назвал новорождённого сына Гамлетом

Мхитарян назвал новорождённого сына Гамлетом
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», в своём «инстаграме» сообщил о рождении сына. Ребёнка назвали в честь отца игрока — Гамлета.

«Ребёнок Мики. Все в полном порядке, суперсчастливые родители! Как думаете, будущий футболист? Гамлет Мхитарян, 4.03.2020», — написал футболист.

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из «Арсенала» на правах аренды. Ранее 31-летний хавбек защищал цвета «Пюника», донецких «Металлурга» и «Шахтёра», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Генрих принял участие в 13 матчах итальянской Серии А (в 8 — в основном составе), в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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