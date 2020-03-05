Руни: быстрого возвращения «МЮ» на лидирующие позиции не будет. Оно займёт два-три года

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти», поделился мнением о ситуации в стане манкунианцев в преддверии встречи со своей бывшей командой в 1/8 финала Кубка Англии, которая пройдёт сегодня, 5 марта.
«Возвращение на лидирующие позиции займёт два или три года. Им нужно купить несколько игроков и избавиться от других. Быстрого возвращения не будет. «Юнайтед» уже пытался сделать это с ван Галом и Моуринью.
Если вы посмотрите на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то поймёте, то нельзя просто купить целый состав и сразу начать с ними конкурировать. «Ливерпуль» планомерно строил нынешнюю команду. Гвардиола также постепенно вводил в состав новичков и прививал подопечным свой игровой стиль. Так что «Юнайтед» нужно быть терпеливее и постараться построить команду, которая сможет соперничать с «Ливерпулем» и «Сити». Болельщикам тоже нужно проявить терпение», — цитирует Руни Goal.com.
- 5 марта 2020
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