«Чемпионат» запустил конкурс для юных футболистов. Главный приз — поездка в лагерь «Барсы»

Сегодня мы запускаем конкурс для юных футболистов. Если тебе, твоему другу, знакомому или сыну от 6 до 16 лет, то самое время принять участие в нашем конкурсе. Главный приз — поездка в официальный футбольный лагерь «Барселоны» в Сочи!

Что для этого нужно сделать? Есть несколько условий.

Быть подписчиком пабликов «Чемпионат» и «Футбольная школа ФК «Барселона BARÇA Academy» в сети «ВКонтакте» или инстаграм-аккаунта @championat_com. Сделать репост этой записи. Выложить видео длительностью до одной минуты с хештегами #янаЧемпе и #играйвБарсе, на котором юный футболист исполняет трюки с мячом, чеканит или делает финты.

10 марта мы выберем победителя, который сможет поехать на 10 дней в Сочи постигать все тонкости футбола под руководством испанских тренеров из Barca Academy Barcelona. Трём участникам, которым совсем немного не хватит до победы, вручим приятные подарки.