«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка России «Химки» принимали «Торпедо». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 5:1.
Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 27-й минуте. Автором гола стал защитник Дмитрий Тихий. В начале второго тайма, на 47-й минуте, преимущество своей команды удвоил полузащитник Александр Трошечкин. На 56-й минуте гости сократили разрыв в счёте усилиями нападающего Ивана Сергеева, однако «Химки» уже через минуту ответили точным ударом форварда Дмитрия Баркова. На 82-й минуте хавбек хозяев Аршак Корян довёл счёт до разгромного, а спустя 3 минуты точку в противостоянии поставил его партнёр по центру поля Артём Полярус.
Соперник «Химок» по полуфиналу определится в противостоянии «Шинника» и «Урала». Матч был перенесён из-за состояния поля на стадионе в Ярославле. Вторую путёвку в финал разыграют «Зенит» и «Спартак».
- 5 марта 2020
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:39
-
20:24
-
20:12
-
19:56
-
19:35
-
19:13
-
19:09
-
18:54
-
18:53
-
18:26
-
18:20
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:21
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46