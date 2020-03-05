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«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В четвертьфинальном матче Кубка России «Химки» принимали «Торпедо». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 5:1.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 27-й минуте. Автором гола стал защитник Дмитрий Тихий. В начале второго тайма, на 47-й минуте, преимущество своей команды удвоил полузащитник Александр Трошечкин. На 56-й минуте гости сократили разрыв в счёте усилиями нападающего Ивана Сергеева, однако «Химки» уже через минуту ответили точным ударом форварда Дмитрия Баркова. На 82-й минуте хавбек хозяев Аршак Корян довёл счёт до разгромного, а спустя 3 минуты точку в противостоянии поставил его партнёр по центру поля Артём Полярус.

Соперник «Химок» по полуфиналу определится в противостоянии «Шинника» и «Урала». Матч был перенесён из-за состояния поля на стадионе в Ярославле. Вторую путёвку в финал разыграют «Зенит» и «Спартак».

Кубок России. 1/4 финала
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
5 : 1
Торпедо Москва
Москва
1:0 Тихий – 27'   2:0 Трошечкин – 47'   2:1 Сергеев – 56'   3:1 Барков – 57'   4:1 Корян – 82'   5:1 Полярус – 85'
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