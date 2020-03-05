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«Это называется «спорт». Мэр Бергамо заступился за «Аталанту» после слов президента «Юве»

«Это называется «спорт». Мэр Бергамо заступился за «Аталанту» после слов президента «Юве»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мэр Бергамо Джорджо Гори прокомментировал слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который задался вопросом о целесообразности участия «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Я уважаю Андреа Аньелли, но не согласен с его словами. В сравнении с элитой богатых и знаменитых, я предпочитаю результат, достигнутый на поле. «Аталанта» своим потом заработала место в еврокубках. Этот кредит доверия даётся даже тем, кто представляет «всего лишь» провинциальный город. Это называется «спорт», — написал Гори в своём «твиттере».

Ранее Аньелли заявил, что с большим уважением относится ко всему, что делает «Аталанта», но у них, по его мнению, «нет истории международных встреч».

В прошлом сезоне «Аталанта» заняла 3-е место в Серии А и добрались до финала Кубка Италии. Сейчас команда находится на 4-й строчке в чемпионате. В первом матче 1/8 финала ЛЧ бергамаски разгромили «Валенсию» со счётом 4:1.

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