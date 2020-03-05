Холанд объяснил своё необычное празднование голов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд объяснил свой стиль празднования забитых мячей.
«Мне нравится праздновать голы таким образом, потому что я люблю медитировать. Это очень помогает мне, я чувствую себя умиротворённо, так что для меня это хорошо», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.
Фото празднования Холанда доступно в его «инстаграме».
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Эрлинг принял участие в 7 матчах и отметился 9 голами.
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