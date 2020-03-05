Холанд объяснил своё необычное празднование голов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд объяснил свой стиль празднования забитых мячей.



«Мне нравится праздновать голы таким образом, потому что я люблю медитировать. Это очень помогает мне, я чувствую себя умиротворённо, так что для меня это хорошо», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.

Фото празднования Холанда доступно в его «инстаграме».

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Эрлинг принял участие в 7 матчах и отметился 9 голами.