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Тосун травмировал «кресты» и досрочно вернулся в «Эвертон» из аренды в «Кристал Пэлас»

Тосун травмировал «кресты» и досрочно вернулся в «Эвертон» из аренды в «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун досрочно вернулся в расположение клуба «Кристал Пэлас», за который выступал на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «ирисок», 28-летний турецкий футболист получил травму передней крестообразной связки на одной из последних тренировок лондонской команды. В ближайшее время Дженку предстоит перенести операцию, которая, вероятно, оставит его в лазарете до конца нынешнего сезона.

Тосун был арендован «Кристал Пэлас» в минувшее зимнее трансферное окно. В составе «орлов» форвард принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом. Всего на его счету 2 мяча в 10 встречах в нынешнем розыгрыше первенства.

Тосун начинал карьеру в 2008 году в составе «Айнтрахта». В 2011 году форвард переехал в Турцию, где в течение шести лет защищал цвета «Газиантепспора» и «Бешикташа». В 2018 году игрока приобрёл «Эвертон». Сумма трансфера составила € 22,5 млн.

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