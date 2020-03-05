Тосун травмировал «кресты» и досрочно вернулся в «Эвертон» из аренды в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун досрочно вернулся в расположение клуба «Кристал Пэлас», за который выступал на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба «ирисок», 28-летний турецкий футболист получил травму передней крестообразной связки на одной из последних тренировок лондонской команды. В ближайшее время Дженку предстоит перенести операцию, которая, вероятно, оставит его в лазарете до конца нынешнего сезона.
Тосун был арендован «Кристал Пэлас» в минувшее зимнее трансферное окно. В составе «орлов» форвард принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом. Всего на его счету 2 мяча в 10 встречах в нынешнем розыгрыше первенства.
Тосун начинал карьеру в 2008 году в составе «Айнтрахта». В 2011 году форвард переехал в Турцию, где в течение шести лет защищал цвета «Газиантепспора» и «Бешикташа». В 2018 году игрока приобрёл «Эвертон». Сумма трансфера составила € 22,5 млн.
- 5 марта 2020
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:39
-
20:24
-
20:12
-
19:56
-
19:35
-
19:13
-
19:09
-
18:54
-
18:53
-
18:26
-
18:20
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:21
-
16:49
-
16:48
-
16:30
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46