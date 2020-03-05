Юран: цель «Химок» — выход в еврокубки

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Торпедо» (5:1).
«Победа – заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.
Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьёзного соперника. Я не допущу состояния эйфории. Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.
Верю ли я в футбольного бога? Я ношу с самого начала сборов футболку с одним великим советским футболистом. Я не скажу с каким. Она и сейчас на мне. Покажу в конце сезона.
Насчёт жёлтой карточки, которую я получил, то буду следить за собой. Когда я вижу, как футболисты получают по ногам, то вспоминаю, как сам из-за травмы мог остаться с хромотой.
О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.
Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с «Томью» болельщиков придёт больше, чем сегодня. Повод мы дали.
Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет", — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 5 марта 2020
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