«Понимаю, что мне повезло». Мать Роналду впервые рассказала о своём инсульте

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о перенесённом инсульте и поблагодарила своих подписчиков в соцсетях.

«Дорогие друзья! Хочу сказать, что процесс восстановления проходит хорошо. Уже через несколько дней я вернусь к своей нормальной жизни, если даст бог. Я понимаю, что мне повезло.

Хочу поблагодарить медиков и всех профессионалов, которые были со мной с первого часа, а также сказать спасибо людям за постоянную поддержку. Ценю ваши сообщения, спасибо вам за молитвы и положительную энергию», — написала Авейру в своем «инстаграме».

Авейру перенесла инсульт ночью 3 марта и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении речи и параличе.