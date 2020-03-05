«Понимаю, что мне повезло». Мать Роналду впервые рассказала о своём инсульте

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о перенесённом инсульте и поблагодарила своих подписчиков в соцсетях.
«Дорогие друзья! Хочу сказать, что процесс восстановления проходит хорошо. Уже через несколько дней я вернусь к своей нормальной жизни, если даст бог. Я понимаю, что мне повезло.
Хочу поблагодарить медиков и всех профессионалов, которые были со мной с первого часа, а также сказать спасибо людям за постоянную поддержку. Ценю ваши сообщения, спасибо вам за молитвы и положительную энергию», — написала Авейру в своем «инстаграме».
Авейру перенесла инсульт ночью 3 марта и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении речи и параличе.
- 5 марта 2020
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