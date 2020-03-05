Макманаман: Стерлинг находится в более сильном клубе, чем «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман прокомментировал слухи о том, что «Королевский клуб» проявляет интерес к нападающему «горожан» Рахиму Стерлингу.

«Раньше «Реал» и «Барселона» побеждали в Лиге чемпионов постоянно, но сейчас я не вижу предпосылок, почему игрокам нужно ехать в Примеру. Если «Реал» не купит 4–5 сильных игроков в ближайшем будущем, то он уйдёт на второй план по сравнению с клубами АПЛ. То же самое касается и «Барселоны». Месси завершит карьеру через несколько лет, а «Реал» потеряет Рамоса, Крооса, Модрича и Бензема. Им всем уже за 30, поэтому в ближайшие пару лет в сильнейших клубах Испании наступит переходный этап.

Что касается Стерлинга, то он сейчас находится в клубе, превосходящем «Реал».

Мы не знаем, что будет через 2–3 года. Когда у испанских клубов наступает затишье, они идут и взрывают трансферный рынок. Если Мбаппе перейдёт в «Реал», то этот цикл начнётся снова, а переход Неймара в «Барселону» положит начало их возрождению.

Для Стерлинга важно продолжить карьеру в Англии. Ему нужно играть под руководством Гвардиолы, в одной из лучших команд и против лучших соперников. Лучшие клубы Европы сейчас — это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», — приводит слова Макманамана Horseracing.