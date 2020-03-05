Чеферин предложил отменить Кубок английской лиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил Футбольной ассоциации Англии отказаться от проведения Кубка английской лиги.
«Всем будет лучше, если этот турнир больше не будет разыгрываться. Проблема в том, что благодаря Кубку английской лиги финансирование получают многие клубы, находящиеся не в самом выгодном положении, поэтому я понимаю проблему. В Англии сильны традиции, вы любите то, что длится долгие годы», — цитирует Mirror Чеферина.
Президент УЕФА также заметил, что Франция недавно отказалась от проведения Кубка лиги. «Осталась одна Англия», — добавил он.
Кубок английской лиги начали проводить в 1960 году. В турнире принимают участие клубы из четырёх высших дивизионов страны. Победитель турнира получает путёвку в Лигу Европы. Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити», 1 марта в финале со счётом 2:1 обыгравший «Астон Виллу».
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