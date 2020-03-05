Бывший игрок сборной Дании Поульсен изолирован из-за угрозы коронавируса

Помощник главного тренера «Аякса», бывший полузащитник «Ювентуса» Кристиан Поульсен находится в карантине после контакта с больным коронавирусом.

Поульсен и два других сотрудника амстердамского клуба получил указание оставаться дома до 13 марта из-за угрозы распространения инфекции, пишет De Telegraaf. Поульсен присутствовал на праздничном обеде в прошлую пятницу, и один из других участников торжества сдал положительный анализ на коронавирус.



Пресс-секретарь «Аякса» Миэль Бринкхейс сообщил, что у Поульсена и других сотрудников не было никаких симптомов, но их попросили изолировать себя от общества и постоянно проверять температуру.



Ранее бывший игрок сборной Дании и «Осера» Томас Каленберг заразился коронавирусом. Он подхватил инфекцию во время недавней поездки в Амстердам.

Поульсен выступал за «Шальке», «Севилью», «Ювентус», «Ливерпуль», «Эвиан» и «Аякс». В активе игрока 92 матча и шесть голов за сборную Дании.