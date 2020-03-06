Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3).
«Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля. Наказание очень серьёзное. Клуб ещё раз осуждает неоправданное поведение своего нападающего и сожалеет о чрезмерной длительности дисквалификации для игрока, который не имел дисциплинарных взысканий более чем в 200 играх на самом высоком уровне», — сообщает пресс-служба «Монако».
Согласно регламенту лиги 24-летнего футболиста монегасков могли отстранить от матчей на срок от 8 матчей до 6 месяцев.
Напомним, Мартинш толкнул арбитра Микаэля Лесажа после того, как тот предъявил красную карточку его одноклубнику Тьемуэ Бакайоко. За проявленную агрессию португалец также был удалён с поля. После этого вингер снова подошёл к судье и толкнул его. Оставшись в меньшинстве, «Монако» проиграл «Ниму» со счётом 1:3.
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