«Ювентус» интересуется 18-летним форвардом «Сантоса»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Сантоса» Кайо Жорже, утверждает Goal.
По данным источника, итальянский клуб на протяжении некоторого времени следит за прогрессом игрока и рассматривает возможность его трансфера. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 50 млн.
18-летний Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле в сумме 22 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2021 года.
«Ювентус», набрав 60 очков в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч клуб проведёт 8 марта на своём поле с «Интером».
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