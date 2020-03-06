«Ювентус» интересуется 18-летним форвардом «Сантоса»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Сантоса» Кайо Жорже, утверждает Goal.

По данным источника, итальянский клуб на протяжении некоторого времени следит за прогрессом игрока и рассматривает возможность его трансфера. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 50 млн.

18-летний Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В минувшем сезоне футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Бразилии, проведя на поле в сумме 22 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до 31 декабря 2021 года.

«Ювентус», набрав 60 очков в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч клуб проведёт 8 марта на своём поле с «Интером».