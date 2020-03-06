«Фейеноорд» забил семь голов «НАК Бреде» и вышел в финал Кубка Нидерландов

В матче 1/2 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» со счётом 7:1 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Йохем Камфус. Ему ассистировали судьи на линиях Йост ван Зейлен и Ангело Бонман.
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркос Сенеси, которому ассистировал Стивен Бергёйс. На 20-й минуте преимущество хозяев увеличил Бергёйс, который реализовал 11-метровый. Через несколько минут счёт до крупного довёл Роберт Боженик. На 31-й минуте четвёртый гол забил Ридсегиано Хапс с передачи Йенса Торнстры. В концовке тайма Бергёйс сделал счёт 5:0, оформив дубль с паса Торнстры. В начале второго тайма гости забили гол престижа, отличился Поль ван Хеке. На 52-й минуте Бергёйс забил шестой гол, реализовав пенальти. Окончательный счёт установил Лусиано Нарсинг, который также забил с 11-метрового.
В финале «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом». Матч состоится 19 апреля на домашнем стадионе «Фейеноорда».
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